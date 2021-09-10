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10 сентября 21, 12:51
Трейлер продолжения God of War с подзаголовком Ragnarok
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Слухи подтвердились: в рамках сегодняшней презентации PlayStation представила трейлер продолжения God of War, которое получило подзаголовок Ragnarok.
В трейлере можно увидеть Кратоса, повзрослевшего Атрея и много других персонажей, уже знакомых и новых. Герои отправляются в опасное приключение, чтобы остановить Рагнарёк и узнать, кто же такой Локи.

Сообщается, что действие God of War: Ragnarok происходит спустя несколько лет после God of War 2018. 

В роли главных злодеев на этот раз выступают Тор и Фрея, а сюжет раскроет тайну пророчества, связанного с Атреем. Также известно, что в игре вновь появятся Девять Миров.

Подтвердили возвращение легендарного оружия Кратоса, которое пригодится в сражении с невиданными ранее противниками. Кроме того, разработчики добавили новые боевые умения и руны.

Игра должна выйти в 2022 году на PS5 и PS4, но точной информации пока нет. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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