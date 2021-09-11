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11 сентября 21, 12:15
Для King’s Bounty II вышел свежий хотфикс — только на PС
Некоторые изменения:
- Герой теперь передвигается быстрее пешком и верхом на лошади;
- Взаимодействовать с различными объектами и персонажами можно не слезая с лошади;
- Всплывающие подсказки стали больше;
- Выбранная в бою способность теперь подсвечивается;
- Больше нельзя продать весь хлам в инвентаре за цену одного предмета;
- Больше никаких фризов на локациях при передвижении;
- Изменена стартовая экипировка героев в задании «Прочь из темницы»;
- Последний бой в задании «Холодный приём» стал легче.
Кроме того, обновление затрагивает производительность и некоторые настройки игры на PC — полный список изменений можно прочесть на сайте.
King's Bounty II вышла в конце августа на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Источник: https://www.igromania.ru/