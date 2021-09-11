Для King’s Bounty II вышел свежий хотфикс — только на PС

Некоторые изменения:





- Герой теперь передвигается быстрее пешком и верхом на лошади;

- Взаимодействовать с различными объектами и персонажами можно не слезая с лошади;

- Всплывающие подсказки стали больше;

- Выбранная в бою способность теперь подсвечивается;

- Больше нельзя продать весь хлам в инвентаре за цену одного предмета;

- Больше никаких фризов на локациях при передвижении;

- Изменена стартовая экипировка героев в задании «Прочь из темницы»;

- Последний бой в задании «Холодный приём» стал легче.





Кроме того, обновление затрагивает производительность и некоторые настройки игры на PC — полный список изменений можно прочесть на сайте.

King's Bounty II вышла в конце августа на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.



