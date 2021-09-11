Мистический детектив Saint Kotar выходит 28 октября

Основная разработка стартовала после того, как Saint Kotar успешно завершила кампанию на Kickstarter. На то время у разработчиков было готово десять сцен с прологом, с которыми можно было справиться за час. А в полной версии будет более 120 локаций, а прохождение займёт 20 часов.





В игре нам предстоит расследовать исчезновение пропавшей родственницы двух священников в оккультном городе Сен-Котар. В процессе мы будем искать секреты и предметы, которые помогут решить разными способами головоломки, умирать (да, в игре можно умереть), и менять судьбы людей.





Saint Kotar планируют также выпустить на консолях, но разработчикам пока что нечего объявить.



