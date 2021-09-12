К Stellaris выпустят обновление Lem

Этот патч приурочен к столетию со дня рождения легендарного польского писателя-фантаста Станислава Лема, и работает над ним новая команда Custodians, которую собрали для обновления и поддержки Stellaris.





Обновление Lem добавляет в игру массу нового контента. Это, в частности, новые выбираемые традиции, изменения баланса гражданских моделей, дополнительные происхождения, улучшение и расширение растительных видов и некроидов.





Год 2021 обозначается как «Год Лема», самого известного из польских писателей. Его произведения не только стали культовыми, они оказались пророческими: фантаст-интеллектуал предсказал гибель бумажных книг, появление смартфонов и криптовалют, трансгуманизма и виртуальной реальности. Его повесть «Конгресс футурологов» считается предтечей культовой киносерии «Матрица».





Патч 3.1 Lem выходит 14 сентября и будет совершенно бесплатным.



