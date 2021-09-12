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12 сентября 21, 11:44
К Stellaris выпустят обновление Lem
игра
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Студия Paradox Development объявила о скором выходе контентного обновления 3.1 Lem к своей 4Х-стратегии Stellaris.
Этот патч приурочен к столетию со дня рождения легендарного польского писателя-фантаста Станислава Лема, и работает над ним новая команда Custodians, которую собрали для обновления и поддержки Stellaris.

Обновление Lem добавляет в игру массу нового контента. Это, в частности, новые выбираемые традиции, изменения баланса гражданских моделей, дополнительные происхождения, улучшение и расширение растительных видов и некроидов.

Год 2021 обозначается как «Год Лема», самого известного из польских писателей. Его произведения не только стали культовыми, они оказались пророческими: фантаст-интеллектуал предсказал гибель бумажных книг, появление смартфонов и криптовалют, трансгуманизма и виртуальной реальности. Его повесть «Конгресс футурологов» считается предтечей культовой киносерии «Матрица».

Патч 3.1 Lem выходит 14 сентября и будет совершенно бесплатным.


Источник: https://www.igromania.ru/
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