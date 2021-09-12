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12 сентября 21, 11:46
Головоломку Inked: A Tale of Love выпустили на PlayStation
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Независимое издательство Pixmain и студия Somnium Games объявили, что приключенческая сюжетная головоломка Inked: A Tale of Love уже доступна на консолях PlayStation и Xbox.
Игра поддерживает как PlayStation 4 и Xbox One, так и PlayStation 5 и Xbox Series.

Получившая ряд игровых наград и номинаций игра успела выйти на Nintendo Switch и в Steam. В магазине Valve она получает очень положительные отзывы: её рекомендует 82% покупателей.

Особенность Inked в том, что всё её окружение и персонажи нарисованы вручную шариковой ручкой. Нашему безымянному герою предстоит преодолеть массу трудностей и препятствий в десяти разных мирах и решить множество задачек, чтобы отыскать свою потерянную возлюбленную.


Источник: https://www.igromania.ru/
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