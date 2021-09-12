Головоломку Inked: A Tale of Love выпустили на PlayStation

Игра поддерживает как PlayStation 4 и Xbox One, так и PlayStation 5 и Xbox Series.





Получившая ряд игровых наград и номинаций игра успела выйти на Nintendo Switch и в Steam. В магазине Valve она получает очень положительные отзывы: её рекомендует 82% покупателей.





Особенность Inked в том, что всё её окружение и персонажи нарисованы вручную шариковой ручкой. Нашему безымянному герою предстоит преодолеть массу трудностей и препятствий в десяти разных мирах и решить множество задачек, чтобы отыскать свою потерянную возлюбленную.



