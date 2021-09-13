Quantum Error «переехала» на движок Unreal Engine 5

Ранее игра, анонсированная прошлой весной, создавалась на четвёртой версии UE.





Также разработчики показали новый геймплейный тизер проекта.





В Quantum Error игрокам предстоит отправиться в исследовательский комплекс, атакованный неизвестной сущностью. Изначальная миссия по спасению выживших быстро превращается в нечто куда более кошмарное.





Quantum Error запланирована к релизу на PS5, PS4 и Xbox Series. Дата выхода неизвестна.



