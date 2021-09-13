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13 сентября 21, 13:19
Quantum Error «переехала» на движок Unreal Engine 5
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Студия TeamKill Media сообщает о переносе хоррор-экшена Quantum Error на движок Unreal Engine 5.
Ранее игра, анонсированная прошлой весной, создавалась на четвёртой версии UE.

Также разработчики показали новый геймплейный тизер проекта.

В Quantum Error игрокам предстоит отправиться в исследовательский комплекс, атакованный неизвестной сущностью. Изначальная миссия по спасению выживших быстро превращается в нечто куда более кошмарное.

Quantum Error запланирована к релизу на PS5, PS4 и Xbox Series. Дата выхода неизвестна.


Источник: https://www.igromania.ru/
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