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13 сентября 21, 13:22
Прохождения Deathloop, которая выйдет 14 сентября
На прошедшем PlayStation Showcase 2021 разработчики из Arkane ограничились лишь сюжетным трейлером шутерa Deathloop, релиз которого на PS5 и PC состоится уже послезавтра. Однако некоторые пользователи, получившие ранний доступ к игре, уже принялись публиковать прохождения.
В довольно продолжительном видео, записанном на PS5, можно наблюдать завязку, а именно — кровавую расправу над Кольтом, после которой он приходит в себя и вскоре обнаруживает, что застрял во временной петле.
В комментариях Deathloop назвали «помесью BioShock, Dishonored и We Happy Few». Впрочем, особых восторгов никто не выказывает.
Источник: https://www.igromania.ru/