Прохождения Deathloop, которая выйдет 14 сентября

В довольно продолжительном видео, записанном на PS5, можно наблюдать завязку, а именно — кровавую расправу над Кольтом, после которой он приходит в себя и вскоре обнаруживает, что застрял во временной петле.





В комментариях Deathloop назвали «помесью BioShock, Dishonored и We Happy Few». Впрочем, особых восторгов никто не выказывает.



