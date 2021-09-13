Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.44
USD
26.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
13 сентября 21, 13:22
Прохождения Deathloop, которая выйдет 14 сентября
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На прошедшем PlayStation Showcase 2021 разработчики из Arkane ограничились лишь сюжетным трейлером шутерa Deathloop, релиз которого на PS5 и PC состоится уже послезавтра. Однако некоторые пользователи, получившие ранний доступ к игре, уже принялись публиковать прохождения.
В довольно продолжительном видео, записанном на PS5, можно наблюдать завязку, а именно — кровавую расправу над Кольтом, после которой он приходит в себя и вскоре обнаруживает, что застрял во временной петле.

В комментариях Deathloop назвали «помесью BioShock, Dishonored и We Happy Few». Впрочем, особых восторгов никто не выказывает.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
В новом трейлере Tails of Iron показали судьбу принца
Разработчики показали первый геймплей NBA 2K22
Трейлер Ghost of Tsushima Legends с новым режимом Соперники
Вышло дополнение Below and Beyond для Surviving Mars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Quantum Error «переехала» на движок Unreal Engine 5
Лента новостей