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15 сентября 21, 13:17
Stellaris стала временно бесплатной в Steam до 20 сентября
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Стратегию Stellaris можно бесплатно опробовать в Steam до 20 сентября.
Также в ближайшие 35 часов игру можно будет приобрести с 75-процентной скидкой. Обычная версия обойдётся в 174 рубля вместо привычных 699, а Galaxy Edition — в 232 рубля, а не 930.

Акция приурочена к выходу бесплатного обновления, посвящённого 100-летию со дня рождения знаменитого писателя-фантаста Станислава Лема.

Оно включает в себя новые выбираемые традиции, изменения баланса гражданских моделей, дополнительные происхождения и так далее.

Источник: https://www.igromania.ru/

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