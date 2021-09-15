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15 сентября 21, 13:17
Stellaris стала временно бесплатной в Steam до 20 сентября
Также в ближайшие 35 часов игру можно будет приобрести с 75-процентной скидкой. Обычная версия обойдётся в 174 рубля вместо привычных 699, а Galaxy Edition — в 232 рубля, а не 930.
Акция приурочена к выходу бесплатного обновления, посвящённого 100-летию со дня рождения знаменитого писателя-фантаста Станислава Лема.
Оно включает в себя новые выбираемые традиции, изменения баланса гражданских моделей, дополнительные происхождения и так далее.
Источник: https://www.igromania.ru/