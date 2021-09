Игра по «Стражам Галактики» ушла на «золото»

Действие игры разворачивается через несколько лет после масштабной галактической войны, с последствиями которой до сих пор разбираются жители вселенной. Команда «Стражей» тоже изучает ситуацию, надеясь извлечь из своих приключений выгоду.





И в это время Питер Квилл невольно вызывает цепь событий, которая эхом прокатится по вселенной, угрожая её существованию. Поэтому героям придётся взять на себя ответственность и остановить приближающуюся опасность.





Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет на PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.