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15 сентября 21, 13:19
Игра по «Стражам Галактики» ушла на «золото»
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Авторы «Стражей Галактики» из Eidos сообщили, что проект ушёл на «золото» — релиз состоится уже 26 октября.
Действие игры разворачивается через несколько лет после масштабной галактической войны, с последствиями которой до сих пор разбираются жители вселенной. Команда «Стражей» тоже изучает ситуацию, надеясь извлечь из своих приключений выгоду. 

И в это время Питер Квилл невольно вызывает цепь событий, которая эхом прокатится по вселенной, угрожая её существованию. Поэтому героям придётся взять на себя ответственность и остановить приближающуюся опасность. 

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет на PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Источник: https://www.igromania.ru/
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