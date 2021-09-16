Трейлер Medieval Dynasty: ключевые особенности геймплея

Medieval Dynasty во многом напоминает Kingdom Come Deliverance. Начав свой путь в качестве одинокого и беззащитного юноши, геймеру предстоит в дальнейшем основать свою династию и привести её к процветанию.





Геймплей построен на исследовании мира с характерными элементами выживача и строительного симулятора. Потребуется искать ресурсы для создания снаряжения и жилища, а также защищаться от нападок диких зверей и суровых климатических условий.





Игра пробыла в раннем почти год, успев за это время получить массу обновлений и завоевать любовь публики. Авторы обещали подтянуть искусственный интеллект к релизу, а также добавить в финальную версию травничество и новые типы зданий и построек.



