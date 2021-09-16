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16 сентября 21, 11:47
Трейлер Medieval Dynasty: ключевые особенности геймплея
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В сети появился релизный трейлер Medieval Dynasty — амбициозного проекта, выдержанного в средневековом сеттинге и объединившего в себе элементы ролевой игры и симулятора. Игра выйдет 23 сентября.
Medieval Dynasty во многом напоминает Kingdom Come Deliverance. Начав свой путь в качестве одинокого и беззащитного юноши, геймеру предстоит в дальнейшем основать свою династию и привести её к процветанию.

Геймплей построен на исследовании мира с характерными элементами выживача и строительного симулятора. Потребуется искать ресурсы для создания снаряжения и жилища, а также защищаться от нападок диких зверей и суровых климатических условий.

Игра пробыла в раннем почти год, успев за это время получить массу обновлений и завоевать любовь публики. Авторы обещали подтянуть искусственный интеллект к релизу, а также добавить в финальную версию травничество и новые типы зданий и построек.


Источник: https://www.igromania.ru/
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