В Monster Hunter Rise пройдёт кроссовер с Mega Man

На сей раз это Mega Man — выполнив особое задание, геймеры получат доступ к костюму Раша.





Впервые этот робот-пёс появился еще в третьей части многолетней серии и, судя по ролику, ключевые способности персонажа будут перенесены в Rise. Например, Раш сможет подбрасывать героев, чтобы те легко забирались в труднодоступные области.





Событие стартует 24 сентября. Позже осенью пройдёт еще один кроссовер, о котором создатели пока не распространяются. В прошлый раз фанаты могли получить костюм Акумы из Street Figher.





Monster Hunter Rise доступна на Nintendo Switch, однако в следующем году должен состояться релиз версии для PC.



