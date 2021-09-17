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17 сентября 21, 13:50
В Monster Hunter Rise пройдёт кроссовер с Mega Man
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Capcom представила трейлер четвёртой по счету коллаборации Monster Hunter Rise с другой популярной франшизой компании.
На сей раз это Mega Man — выполнив особое задание, геймеры получат доступ к костюму Раша.

Впервые этот робот-пёс появился еще в третьей части многолетней серии и, судя по ролику, ключевые способности персонажа будут перенесены в Rise. Например, Раш сможет подбрасывать героев, чтобы те легко забирались в труднодоступные области.

Событие стартует 24 сентября. Позже осенью пройдёт еще один кроссовер, о котором создатели пока не распространяются. В прошлый раз фанаты могли получить костюм Акумы из Street Figher.

Monster Hunter Rise доступна на Nintendo Switch, однако в следующем году должен состояться релиз версии для PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
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