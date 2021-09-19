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18 сентября 21, 13:10
Хардкорный платформер Love 3 выходит 7 декабря
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Серия платформеров Love, требующих точности всех движений, известна с 2014 года. И вскоре её создатель, независимый геймдизайнер Фред Вуд выпустит уже третью часть серии.
При поддержке Screenwave Media Games и Mokuzai Studio игра появится на РС и Nintendo Switch 7 декабря.

В Love 3 мы управляем одиноким выжившим по имени fiveEight. Он пытается найти других уцелевших в механическом постапокалиптическом мире. А в процессе преодолевает препятствия и отыскивает секреты — и все его находки повлияют на исход путешествия.

Игроков ждёт 25 минималистичных уровней и новый саундтрек Джеймса Беннетта. Вдобавок в комплект войдёт оригинальный саундтрек и все уровни из Love, Love 2: kuso и Love Remastered. А система настроек уровней позволит расставлять собственные ключевые точки, задавать количество жизней и испытывать различные режимы.

Love 3 будет продаваться в Steam и Epic Games Store.


Источник: https://www.igromania.ru/
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