Хардкорный платформер Love 3 выходит 7 декабря

При поддержке Screenwave Media Games и Mokuzai Studio игра появится на РС и Nintendo Switch 7 декабря.





В Love 3 мы управляем одиноким выжившим по имени fiveEight. Он пытается найти других уцелевших в механическом постапокалиптическом мире. А в процессе преодолевает препятствия и отыскивает секреты — и все его находки повлияют на исход путешествия.





Игроков ждёт 25 минималистичных уровней и новый саундтрек Джеймса Беннетта. Вдобавок в комплект войдёт оригинальный саундтрек и все уровни из Love, Love 2: kuso и Love Remastered. А система настроек уровней позволит расставлять собственные ключевые точки, задавать количество жизней и испытывать различные режимы.





Love 3 будет продаваться в Steam и Epic Games Store.



