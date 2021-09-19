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18 сентября 21, 13:12
Игровой процесс Lemnis Gate объяснили в новом трейлере
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Издательство Frontier Foundry опубликовало геймплейный трейлер шутера от первого лица с элементами пошаговой стратегии Lemnis Gate.
Игра студии Ratloop Games Canada должна стать новым словом в онлайновых боевиках благодаря механике искажения времени.

В новом видео нам рассказали об основных механиках и особенностях игрового процесса. Каждая схватка протекает в пять раундов, и наши оперативники постоянно находятся внутри 25-секундной временной петли. И каждый свой ход мы пытаемся предсказать действия противника и исправить совершённые ошибки.

Lemnis Gate выходит на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, и PC 28 сентября. Приём предварительных заказов уже стартовал, и оформить их можно со скидкой 20%. В качестве бонуса мы получаем эксклюзивный костюм Mettle Mantis и скин оружия для Карла.


Источник: https://www.igromania.ru/
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