Игровой процесс Lemnis Gate объяснили в новом трейлере

Игра студии Ratloop Games Canada должна стать новым словом в онлайновых боевиках благодаря механике искажения времени.





В новом видео нам рассказали об основных механиках и особенностях игрового процесса. Каждая схватка протекает в пять раундов, и наши оперативники постоянно находятся внутри 25-секундной временной петли. И каждый свой ход мы пытаемся предсказать действия противника и исправить совершённые ошибки.





Lemnis Gate выходит на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, и PC 28 сентября. Приём предварительных заказов уже стартовал, и оформить их можно со скидкой 20%. В качестве бонуса мы получаем эксклюзивный костюм Mettle Mantis и скин оружия для Карла.



