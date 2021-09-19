Поэтическая головоломка The Lightbringer выходит 7 октября

Игра появится в Steam и на Nintendo Switch 7 октября.





Действие The Lightbringer происходит в прекрасном мире, отравленном злой порчей — создатели вдохновлялись первыми частями Zelda. Сестра нашего героя пыталась спасти мир, но не справилась с миссией. Но теперь её дух сопровождает нас на пути к древним монолитам, которые необходимо восстановить.





Особенность игры в том, что все тексты в ней сложены в стихи. Впрочем, оценить задумку смогут лишь знакомые с иностранными языками: поддержка русского пока что не обещается. А познакомиться с особенностями The Lightbringer помогут новый трейлер игрового процесса и демоверсия, доступная на РС и Switch.



