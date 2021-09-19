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19 сентября 21, 13:20
Поэтическая головоломка The Lightbringer выходит 7 октября
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Шведское издательство Zordix и польская студия Rock Square Thunder объявили дату релиза платформенной приключенческой головоломки The Lightbringer.
Игра появится в Steam и на Nintendo Switch 7 октября.

Действие The Lightbringer происходит в прекрасном мире, отравленном злой порчей — создатели вдохновлялись первыми частями Zelda. Сестра нашего героя пыталась спасти мир, но не справилась с миссией. Но теперь её дух сопровождает нас на пути к древним монолитам, которые необходимо восстановить.

Особенность игры в том, что все тексты в ней сложены в стихи. Впрочем, оценить задумку смогут лишь знакомые с иностранными языками: поддержка русского пока что не обещается. А познакомиться с особенностями The Lightbringer помогут новый трейлер игрового процесса и демоверсия, доступная на РС и Switch.


Источник: https://www.igromania.ru/
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