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20 сентября 21, 14:21
Игроки обрушились с критикой на Crysis Remastered в Steam
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17 сентября Crysis Remastered вышла в Steam, пробыв эксклюзивом Epic Games Store ровно год.
Но радости от региональной цены и скидки в 20% (или 50% при наличии в библиотеке оригинальной Crysis), которая действует до 24 сентября, немного.

На момент публикации новости у шутера 213 положительных и 189 отрицательных отзывов. Геймеры в один голос сетуют на ужасную оптимизацию и «благодарят» Crytek за то, что «вернула им 2007-й».

Для тех, кто не застал те славные времена, напомним, что оригинальная Crysis обладала передовой для 2007 года графикой и при этом умудрялась лагать на топовых машинах.

По мнению игроков, графика в ремастере, даже с поправкой на трассировку лучей и ещё ряд улучшений, не сильно отличается от оригинала, но при этом умудряется абсолютно так же тормозить на мощных PC.

Многие жалуются и на слабый искусственный интеллект соперников, заявляя, что раньше было лучше. И тут нужно вставить ремарку о том, что Crysis Remastered создавалась на основе консольной версии, вышедшей в 2011 году на Xbox 360 и PS3. Возможно, какие-то правки ИИ действительно имели место, а может «постаралась» команда, отвечавшая за ремастер.

К слову, им занималась Saber Interactive, в прошлом портировавшая The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch и в настоящий момент трудящаяся над некстген-версией игры для PS5 и Xbox Series.

Источник: https://www.igromania.ru/
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