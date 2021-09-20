Игроки обрушились с критикой на Crysis Remastered в Steam

Но радости от региональной цены и скидки в 20% (или 50% при наличии в библиотеке оригинальной Crysis), которая действует до 24 сентября, немного.





На момент публикации новости у шутера 213 положительных и 189 отрицательных отзывов. Геймеры в один голос сетуют на ужасную оптимизацию и «благодарят» Crytek за то, что «вернула им 2007-й».





Для тех, кто не застал те славные времена, напомним, что оригинальная Crysis обладала передовой для 2007 года графикой и при этом умудрялась лагать на топовых машинах.





По мнению игроков, графика в ремастере, даже с поправкой на трассировку лучей и ещё ряд улучшений, не сильно отличается от оригинала, но при этом умудряется абсолютно так же тормозить на мощных PC.





Многие жалуются и на слабый искусственный интеллект соперников, заявляя, что раньше было лучше. И тут нужно вставить ремарку о том, что Crysis Remastered создавалась на основе консольной версии, вышедшей в 2011 году на Xbox 360 и PS3. Возможно, какие-то правки ИИ действительно имели место, а может «постаралась» команда, отвечавшая за ремастер.





К слову, им занималась Saber Interactive, в прошлом портировавшая The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch и в настоящий момент трудящаяся над некстген-версией игры для PS5 и Xbox Series.



