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20 сентября 21, 14:26
В Fortnite добавят новое движение — скольжение
Fortnite
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Известный инсайдер HYPEX заявил, что Epic Games планирует добавить в Fortnite новое движение. Речь идёт о скольжении.
Утверждается, что во время скольжения поле зрения игрока увеличится на 15 градусов. Камера в этот момент будет трястись. После завершения манёвра ожидается кулдаун на две секунды.

К сожалению, когда скольжение появится в игре, не уточняется. Fortnite доступна на PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series и ещё на PC, а также мобильных платформах. 

На прошлой неделе стало известно, что Apple не позволит Epic Games вернуть королевскую битву в корейский App Store.

А в этот понедельник в Fortnite стартовал новый сезон с Карнажем.

Источник: https://www.igromania.ru/
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