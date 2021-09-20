В Fortnite добавят новое движение — скольжение

Утверждается, что во время скольжения поле зрения игрока увеличится на 15 градусов. Камера в этот момент будет трястись. После завершения манёвра ожидается кулдаун на две секунды.





К сожалению, когда скольжение появится в игре, не уточняется. Fortnite доступна на PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series и ещё на PC, а также мобильных платформах.





На прошлой неделе стало известно, что Apple не позволит Epic Games вернуть королевскую битву в корейский App Store.





А в этот понедельник в Fortnite стартовал новый сезон с Карнажем.



