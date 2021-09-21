Межвременное приключение Wanderer отложили до конца года

Однако эти планы пришлось скорректировать: игра выйдет лишь в четвёртом квартале.





Создатели игры ссылаются на ряд неудач в разработке, сложности из-за COVID-19 и своё желание выпустить игру такой, какой они сами её задумывали изначально. Для этого им потребуется немного больше времени. Точную дату они всё ещё не готовы назвать.





Чтобы сгладить горечь от плохих новостей, студии выпустить новый геймплейный трейлер Wanderer. Его разбили на части, и первую из них посвятили верному и саркастичному компаньону главного героя — часам по имени Самуэль. Именно они помогают нам путешествовать во времени и пространстве.





Вдобавок создатели Wanderer объявили, что издательство Perp Games выпустит коробочную версию игры для PlayStation VR. В это издание включат код на цифровой артбук. А цифровые версии, как мы помним, выходят, помимо PlayStation VR, на Oculus и Steam VR.



