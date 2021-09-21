Фантастический вестерн They Always Run выходит 20 октября

Игра выходит на РС 20 октября и будет продаваться в Steam, GOG и Epic Games Store.





Главный герой They Always Run — трёхрукий мутант Эйден, который охотится на самых опасных и неуловимых головорезов Галактики. При этом он активно использует свою третью конечность для их поимки или устранения.





Разработчики обещают упор на сюжетное повествование: все уровни будут полны сюрпризов, а от докучливого бэктрекинга полностью избавились. Своими главными образцами создатели называют Assassin’s Creed Chronicles и Deal Cells.





Все игровые локации нарисованы вручную, вдобавок создатели игры использовали трудоёмкую покадровую анимацию, так что визуальный стиль станет одной из сильных сторон игры. И оценить работу художников даст новый анимационный трейлер.



