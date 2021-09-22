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22 сентября 21, 14:47
Выживалка Beyond Contact вышла в ранний доступ Steam
Beyond Contact
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В раннем доступе Steam появился появился симулятор выживания Beyond Contact. Источниками вдохновения для ее создателей послужили старые научно-фантастический комиксы.
Действие Beyond Contact разворачивается на планете Кетурн. Игроку предстоит изучать чужой мир, исследовать и создавать предметы, выращивать растения и приручать животных. Нужно построить лагерь и оборонять его, сражаясь с представителями местной флоры и фауны, Также герою будут мешать жестокий климат и природные катастрофы.

Сейчас игрокам доступна почти завершенная кампания и альфа-версия кооператива. В полную версию добавят продвинутую систему строительства базы, новые здания и гаджеты, а также фишки расширенный мультиплеер.


Источник: https://www.igromania.ru/
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