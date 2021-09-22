Выживалка Beyond Contact вышла в ранний доступ Steam

Действие Beyond Contact разворачивается на планете Кетурн. Игроку предстоит изучать чужой мир, исследовать и создавать предметы, выращивать растения и приручать животных. Нужно построить лагерь и оборонять его, сражаясь с представителями местной флоры и фауны, Также герою будут мешать жестокий климат и природные катастрофы.





Сейчас игрокам доступна почти завершенная кампания и альфа-версия кооператива. В полную версию добавят продвинутую систему строительства базы, новые здания и гаджеты, а также фишки расширенный мультиплеер.



