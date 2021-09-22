Переполох в джунглях — для CS:GO вышла операция Riptide

Помимо правок в балансе, добавления щита и возможности бросать гранаты на землю, как другое оружие, она содержит в себе ряд других изменений.





Например, приватный матчмейкинг, позволяющий сгенерировать уникальный код для премьер-матчей с друзьями на серверах Valve. Или короткий матчмейкинг продолжительностью в 16 или 30 раундов. Предусмотрен и десматч аж в трёх вариантах: классический, командный и «все против всех».





Ряд изменений коснулся и карт. Например, County была добавлена в официальный матчмейкинг в режиме Danger Zone, а Ravine и Extraction доступны в режиме Wingman.





Наконец, Basalt и Insertion II добавлены в официальный матчмейкинг в соревновательном и обычном режимах, а также десматче. А Grind, Mocha, Pitstop, Calavera и Frostbite были исключены из официального матчмейкинга.



