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22 сентября 21, 14:49
Переполох в джунглях — для CS:GO вышла операция Riptide
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Для CS:GO выпустили операцию Riptide.
Помимо правок в балансе, добавления щита и возможности бросать гранаты на землю, как другое оружие, она содержит в себе ряд других изменений.

Например, приватный матчмейкинг, позволяющий сгенерировать уникальный код для премьер-матчей с друзьями на серверах Valve. Или короткий матчмейкинг продолжительностью в 16 или 30 раундов. Предусмотрен и десматч аж в трёх вариантах: классический, командный и «все против всех».

Ряд изменений коснулся и карт. Например, County была добавлена в официальный матчмейкинг в режиме Danger Zone, а Ravine и Extraction доступны в режиме Wingman.

Наконец, Basalt и Insertion II добавлены в официальный матчмейкинг в соревновательном и обычном режимах, а также десматче. А Grind, Mocha, Pitstop, Calavera и Frostbite были исключены из официального матчмейкинга.



Источник: https://www.igromania.ru/
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