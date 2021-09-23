В Diablo II: Resurrected добавят поддержку DLSS после релиза

Отвечая на вопрос об интеграции FidelityFX Super Resolution от AMD, он отметил, что пока может комментировать лишь DLSS, хотя считает обе технологии «большим шагом для высокопроизводительного гейминга».





Мы же напомним, что релиз Diablo II: Resurrected на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch состоится уже сегодня. Вчера разработчики опубликовали забавный рекламный ролик с участием Уинстона Дьюка, сыгравшего в нескольких фильмах киновселенной Marvel.



