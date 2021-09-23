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23 сентября 21, 12:49
В Diablo II: Resurrected добавят поддержку DLSS после релиза
Diablo II: Resurrected
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В файлах Diablo II: Resurrected обнаружили упоминание DLSS от NVIDIA, после чего Кевин Тодиско, ведущий специалист по графике Vicarious Visions, подтвердил в Twitter, что поддержка технологии будет реализована. Правда, уже после релиза.
Отвечая на вопрос об интеграции FidelityFX Super Resolution от AMD, он отметил, что пока может комментировать лишь DLSS, хотя считает обе технологии «большим шагом для высокопроизводительного гейминга».

Мы же напомним, что релиз Diablo II: Resurrected на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch состоится уже сегодня. Вчера разработчики опубликовали забавный рекламный ролик с участием Уинстона Дьюка, сыгравшего в нескольких фильмах киновселенной Marvel.

Источник: https://www.igromania.ru/
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