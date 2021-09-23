Четвёртый эпизод The Long Dark выйдет 6 октября

А пока можно взглянуть на свежий тизер.





Новый эпизод, как известно, получил название Fury, Then Silence. По сюжету Маккензи окажется в руках банды преступников. Игрокам предстоит помочь сбежать ему из плена, найти Астрид и спасти жизни невинных людей, оказавшихся втянутыми в смертельную схватку.





Основная часть событий Fury, Then Silence развернётся в заброшенном тюремном комплексе. Обещают 60 минут кат-сцен и 40 минут новой музыки, а само прохождение займёт от 7 до 10 часов. Также разработчики отметили, что в продолжении появятся новые и важные для сюжета персонажи.





Четвёртый эпизод The Long Dark будет доступен 6 октября на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch — владельцы игры получат его совершенно бесплатно.



