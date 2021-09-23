Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.12
USD
26.57
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
23 сентября 21, 12:51
Четвёртый эпизод The Long Dark выйдет 6 октября
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики из студии Hinterland поделились хорошими новостями: у четвёртого эпизода The Long Dark появилась точная дата выхода — 6 октября.
А пока можно взглянуть на свежий тизер.

Новый эпизод, как известно, получил название Fury, Then Silence. По сюжету Маккензи окажется в руках банды преступников. Игрокам предстоит помочь сбежать ему из плена, найти Астрид и спасти жизни невинных людей, оказавшихся втянутыми в смертельную схватку.

Основная часть событий Fury, Then Silence развернётся в заброшенном тюремном комплексе. Обещают 60 минут кат-сцен и 40 минут новой музыки, а само прохождение займёт от 7 до 10 часов. Также разработчики отметили, что в продолжении появятся новые и важные для сюжета персонажи.

Четвёртый эпизод The Long Dark будет доступен 6 октября на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch — владельцы игры получат его совершенно бесплатно.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Вышла первая часть модификации Mafia Titanic
WWE 2K22 перенесли на март следующего года
Quantum Error «переехала» на движок Unreal Engine 5
Прохождения Deathloop, которая выйдет 14 сентября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Diablo II: Resurrected добавят поддержку DLSS после релиза
Лента новостей