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24 сентября 21, 12:16
Вторая глава Deltarune вышла на Switch и PlayStation
Получить её можно бесплатно, обновив установленную копию игры.
Релиз второй главы Deltarune на PC состоялся на прошлой неделе — она вызвала небывалый интерес у игроков, в десять раз превзойдя рекорд прошлого творения Тоби Фокса — Undertale.
Также разработчик недавно заявил о том, что планирует выпустить три последующие главы одновременно. Но они уже не будут бесплатными.
Источник: https://www.igromania.ru/