Вторая глава Deltarune вышла на Switch и PlayStation

Получить её можно бесплатно, обновив установленную копию игры.





Релиз второй главы Deltarune на PC состоялся на прошлой неделе — она вызвала небывалый интерес у игроков, в десять раз превзойдя рекорд прошлого творения Тоби Фокса — Undertale.





Также разработчик недавно заявил о том, что планирует выпустить три последующие главы одновременно. Но они уже не будут бесплатными.



