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24 сентября 21, 12:16
Вторая глава Deltarune вышла на Switch и PlayStation
игра
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Сегодня ночью вторая глава Deltarune вышла на Nintendo Switch и PlayStation.
Получить её можно бесплатно, обновив установленную копию игры.

Релиз второй главы Deltarune на PC состоялся на прошлой неделе — она вызвала небывалый интерес у игроков, в десять раз превзойдя рекорд прошлого творения Тоби Фокса — Undertale.

Также разработчик недавно заявил о том, что планирует выпустить три последующие главы одновременно. Но они уже не будут бесплатными.


Источник: https://www.igromania.ru/
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