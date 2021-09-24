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24 сентября 21, 12:18
В 2022 году Shadowrun Trilogy выйдет на Nintendo Switch
Shadowrun Trilogy
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Paradox Interactive объявила, что выпустит на Nintendo Switch коллекцию тактических ролевых игр Shadowrun.
Включающую в себя три фэнтезийно-киберпанковых проекта:

Shadowrun Returns
Shadowrun Dragonfall - Director's Cut
Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Эти проекты выходили с 2013-го по 2015-й годы, снискав большую любовь игроков. Релиз Shadowrun Trilogy для гибридной консоли запланирован на 2022 год. Стоимость трилогии на Switch пока неизвестна.

События игр разворачиваются в мрачном мире будущего, где магия вновь стала обычным делом, а среди людей живут фантастические существа. Мир Shadowrun появился в виде настольной ролевой игры более тридцати лет назад и c тех пор обрёл большое количество поклонников.

Источник: https://www.igromania.ru/
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