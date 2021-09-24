В 2022 году Shadowrun Trilogy выйдет на Nintendo Switch

Включающую в себя три фэнтезийно-киберпанковых проекта:





Shadowrun Returns

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition





Эти проекты выходили с 2013-го по 2015-й годы, снискав большую любовь игроков. Релиз Shadowrun Trilogy для гибридной консоли запланирован на 2022 год. Стоимость трилогии на Switch пока неизвестна.





События игр разворачиваются в мрачном мире будущего, где магия вновь стала обычным делом, а среди людей живут фантастические существа. Мир Shadowrun появился в виде настольной ролевой игры более тридцати лет назад и c тех пор обрёл большое количество поклонников.



