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25 сентября 21, 10:15
Fall Guys попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Создатели Fall Guys: Ultimate Knockout с радостью объявили, что теперь королевская битва входит в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая загружаемая игра в PS Plus за всё время.
Напомним, Fall Guys вышла в прошлом августе, и о рекорде игры стало известно ещё к концу того же месяца — но теперь всё задокументировано официально. И бывший глава SIE Worldwide Studios Сюхей Ёсида, ныне отвечающий за работу с независимыми студиями, написал, что гордится этим достижением разработчиков.

Сейчас Fall Guys доступна на PlayStation и PC — игру хотят также выпустить на Xbox и Nintendo Switch. Релиз ожидался летом, но его перенесли. Недавно в игре стартовал кроссовер с Kena: Bridge of Spirits, и игроки ещё могут получить облик главной героини свежего приключения.

Источник: https://www.igromania.ru/
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