Fall Guys попала в Книгу рекордов Гиннесса

Напомним, Fall Guys вышла в прошлом августе, и о рекорде игры стало известно ещё к концу того же месяца — но теперь всё задокументировано официально. И бывший глава SIE Worldwide Studios Сюхей Ёсида, ныне отвечающий за работу с независимыми студиями, написал, что гордится этим достижением разработчиков.





Сейчас Fall Guys доступна на PlayStation и PC — игру хотят также выпустить на Xbox и Nintendo Switch. Релиз ожидался летом, но его перенесли. Недавно в игре стартовал кроссовер с Kena: Bridge of Spirits, и игроки ещё могут получить облик главной героини свежего приключения.



