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25 сентября 21, 10:17
Art of Rally в октябре выходит на консоли PlayStation
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Студия Funselektor Labs объявила, что выпустит свои минималистичные гонки art of rally на консолях Sony. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PlayStation 4 с 6 октября.
Изначально art of rally появилась на PC в сентябре 2020 года. В Steam она собрала крайне положительные отзывы: её рекомендует 95% покупателей. Игра также продаётся в GOG и Epic Games Store.

Не так давно art of rally вышла на Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Она доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Игроки могут принять участие в классических гонках «Золотой эры» ралли. В режиме карьеры нам предстоит проехать 72 этапа по Финляндии, Сардинии, Норвегии, Японии, Германии и Кении. Для этого приготовлены более 50 культовых раллийных автомобилей 1960-х годов.


Источник: https://www.igromania.ru/
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