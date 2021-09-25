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25 сентября 21, 10:17
Art of Rally в октябре выходит на консоли PlayStation
Изначально art of rally появилась на PC в сентябре 2020 года. В Steam она собрала крайне положительные отзывы: её рекомендует 95% покупателей. Игра также продаётся в GOG и Epic Games Store.
Не так давно art of rally вышла на Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Она доступна подписчикам Xbox Game Pass.
Игроки могут принять участие в классических гонках «Золотой эры» ралли. В режиме карьеры нам предстоит проехать 72 этапа по Финляндии, Сардинии, Норвегии, Японии, Германии и Кении. Для этого приготовлены более 50 культовых раллийных автомобилей 1960-х годов.
Источник: https://www.igromania.ru/