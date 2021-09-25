Art of Rally в октябре выходит на консоли PlayStation

Изначально art of rally появилась на PC в сентябре 2020 года. В Steam она собрала крайне положительные отзывы: её рекомендует 95% покупателей. Игра также продаётся в GOG и Epic Games Store.





Не так давно art of rally вышла на Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Она доступна подписчикам Xbox Game Pass.





Игроки могут принять участие в классических гонках «Золотой эры» ралли. В режиме карьеры нам предстоит проехать 72 этапа по Финляндии, Сардинии, Норвегии, Японии, Германии и Кении. Для этого приготовлены более 50 культовых раллийных автомобилей 1960-х годов.



