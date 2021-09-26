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26 сентября 21, 12:43
Авторы Dauntless рассказали о планах на конец 2021 года
Dauntless
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Студия Phoenix Labs опубликовала свои планы на оставшиеся до конца 2021 года месяцы.
Игроков Dauntless ждёт ряд обновлений и событий, включая праздничные мероприятия, и постоянная работа над багами и ошибками.

Ближайшее праздничное событие начнётся 21 октября, игроков ждёт «Тёмная Жатва». Это традиционное мероприятие, приуроченное к Хэллоуину, но подготовка к его началу стартует уже 1 октября. В Dauntless появятся новые квесты и находки.

С 14 октября игроки получат возможность копить опыт своего оружия, чтобы использовать его в будущем. Это функция будет доступна для оружия 20 уровня. С 9 ноября стартуют игровые события ко Дню благодарения. А 16 декабря начнётся сезон зимних праздников.

Источник: https://www.igromania.ru/
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