Глубоководный платформер Lumione выходит 13 октября

Игра об исследовании глубоководной вселенной выйдет на Nintendo Switch и PC 13 октября.





В магазине Nintendo уже открыт приём предварительных заказов. А в Steam предзаказы откроются в ближайшее время, а пока там доступна бесплатная демоверсия.





Главная героиня Lumione — подводная фея Огонёк. Она должна с нашей помощью пройти по пути света и найти выход из тьмы. Игрокам обещают «мучительный» игровой процесс с испытаниями не для слабонервных.





Огонёк предстоит прыгать, карабкаться и парить, в то же время избегая препятствий и смертоносных ловушек. Нас ждёт 170 уровней, а в их прохождении поможет десять изучаемых умений.



