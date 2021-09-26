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26 сентября 21, 12:44
Глубоководный платформер Lumione выходит 13 октября
игра
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Студия Glibber объявила дату релиза своего живописного и сложного платформера Lumione.
Игра об исследовании глубоководной вселенной выйдет на Nintendo Switch и PC 13 октября.

В магазине Nintendo уже открыт приём предварительных заказов. А в Steam предзаказы откроются в ближайшее время, а пока там доступна бесплатная демоверсия.

Главная героиня Lumione — подводная фея Огонёк. Она должна с нашей помощью пройти по пути света и найти выход из тьмы. Игрокам обещают «мучительный» игровой процесс с испытаниями не для слабонервных.

Огонёк предстоит прыгать, карабкаться и парить, в то же время избегая препятствий и смертоносных ловушек. Нас ждёт 170 уровней, а в их прохождении поможет десять изучаемых умений.


Источник: https://www.igromania.ru/
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