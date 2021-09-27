Авторы Dwarf Fortress показали игровой процесс

В видео показали, как выглядит новая пустынная крепость.





Dwarf Fortress считается самым глубоким и сложным симулятором мира в истории. Игра получила популярность с ASCII-графикой, но сейчас её создатели работают над обновлённой версией с более современной картинкой. Впрочем, поклонники классики смогут переключиться на оригинальную графику.





Игрокам предстоит создать собственный уникальный мир и взять под управление колонию гномов, пока они все не погибнут. Разработчики обещают два дополнительных режима: приключение, в котором мы исследуем сгенерированный мир, как в ролевой игре, и режим легенд, который рассказывает историю нашего мира и всех попыток прохождения.





Даты релиза у новой версии Dwarf Fortress всё ещё нет.



