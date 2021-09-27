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27 сентября 21, 12:35
Авторы Dwarf Fortress показали игровой процесс
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Издательство Kitfox Games показало запись десятиминутного прохождения легендарного симулятора Dwarf Fortress, над обновлённой версией которого работает студия Bay 12 Games.
В видео показали, как выглядит новая пустынная крепость.

Dwarf Fortress считается самым глубоким и сложным симулятором мира в истории. Игра получила популярность с ASCII-графикой, но сейчас её создатели работают над обновлённой версией с более современной картинкой. Впрочем, поклонники классики смогут переключиться на оригинальную графику.

Игрокам предстоит создать собственный уникальный мир и взять под управление колонию гномов, пока они все не погибнут. Разработчики обещают два дополнительных режима: приключение, в котором мы исследуем сгенерированный мир, как в ролевой игре, и режим легенд, который рассказывает историю нашего мира и всех попыток прохождения.

Даты релиза у новой версии Dwarf Fortress всё ещё нет.


Источник: https://www.igromania.ru/
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