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28 сентября 21, 11:36
The Caligula Effect 2: представлен ансамбль персонажей
игра
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NIS America опубликовала свежий трейлер ролевой игры The Caligula Effect 2, который посвятили основным персонажам.
В ролике можно увидеть двух протагонистов и ансамбль героев, одна часть которого станет нашими союзниками, а другая — противниками. Помимо кратких представлений и моментов «пробуждения», также показали то, как персонажи ведут себя во время сражений.

Действие The Caligula Effect 2 разворачивается в мире иллюзий, в котором каждый заточённый старшеклассник обрёл душевный покой и забыл о своих сожалениях. 
Однако идиллия нарушается тогда, когда подростки начинают вспоминать своё прошлое. Игрок должен взять на себя роль лидера секретного сообщества и попытаться вернуться домой.

Западный релиз The Caligula Effect 2 состоится 19 октября на PlayStation 4 и Nintendo Switch, а в Японии игра уже вышла этим летом.


Источник: https://www.igromania.ru/
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