The Caligula Effect 2: представлен ансамбль персонажей

В ролике можно увидеть двух протагонистов и ансамбль героев, одна часть которого станет нашими союзниками, а другая — противниками. Помимо кратких представлений и моментов «пробуждения», также показали то, как персонажи ведут себя во время сражений.





Действие The Caligula Effect 2 разворачивается в мире иллюзий, в котором каждый заточённый старшеклассник обрёл душевный покой и забыл о своих сожалениях.

Однако идиллия нарушается тогда, когда подростки начинают вспоминать своё прошлое. Игрок должен взять на себя роль лидера секретного сообщества и попытаться вернуться домой.





Западный релиз The Caligula Effect 2 состоится 19 октября на PlayStation 4 и Nintendo Switch, а в Японии игра уже вышла этим летом.



