Совместная стратегия DwarfHeim покинула ранний доступ

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Обновление до версии 1.0 включает ряд новшеств и улучшений. Игроки могут привлечь новых танов, каждый с набором уникальных способностей. Режим Survival Overhaul добрался до полной версии, и в событиях кровавой луны участвуют новые типы врагов, а для защиты доступна система улучшений. Изменён интерфейс выживания и переделаны системы поиска пути.





Все покупатели DwarfHeim могут пригласить друга для совместной игры, даже если у того она не куплена. Дружеский абонемент позволяет бесплатно играть вместе в совместном режиме «Выживание».



