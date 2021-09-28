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28 сентября 21, 11:38
Совместная стратегия DwarfHeim покинула ранний доступ
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Издательство Merge Games и студия Pineleaf объявили, что кооперативная стратегия в реальном времени DwarfHeim покинула ранний доступ.
Чтобы отпраздновать это достижение, игру до 3 октября продают со скидкой 30%. 

Обновление до версии 1.0 включает ряд новшеств и улучшений. Игроки могут привлечь новых танов, каждый с набором уникальных способностей. Режим Survival Overhaul добрался до полной версии, и в событиях кровавой луны участвуют новые типы врагов, а для защиты доступна система улучшений. Изменён интерфейс выживания и переделаны системы поиска пути.

Все покупатели DwarfHeim могут пригласить друга для совместной игры, даже если у того она не куплена. Дружеский абонемент позволяет бесплатно играть вместе в совместном режиме «Выживание».


Источник: https://www.igromania.ru/
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