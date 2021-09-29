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29 сентября 21, 11:55
Трейлер 6 сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone
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На YouTube вышел кинематографический трейлер, посвящённый шестому сезону Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone.
Судя по намёкам, присутствующим в видео, дебютировавший ещё в оригинальной Black Ops персонаж Алекс Мейсон станет новым оперативником. Сезон стартует 8 октября. Также отметим, что тогда же выйдет новая карта для зомби-режима под названием Forsaken.

Финальное противостояние между «Реквиемом» и советским отрядом «Омега» развернётся на территории западной Украины, где был возведён огромный портал. По словам самих создателей, развязка будет шокирующей.


Источник: https://www.igromania.ru/
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