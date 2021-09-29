Трейлер 6 сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone

Судя по намёкам, присутствующим в видео, дебютировавший ещё в оригинальной Black Ops персонаж Алекс Мейсон станет новым оперативником. Сезон стартует 8 октября. Также отметим, что тогда же выйдет новая карта для зомби-режима под названием Forsaken.





Финальное противостояние между «Реквиемом» и советским отрядом «Омега» развернётся на территории западной Украины, где был возведён огромный портал. По словам самих создателей, развязка будет шокирующей.



