Психологический хоррор In Sound Mind — релизный трейлер

Действие In Sound Mind разворачивается в коридорах странного здания, стены которого пронизаны кошмарными воспоминаниями жертв экспериментальной терапии.

Игрок должен пройти по лабиринту собственного разума и попытаться разобраться в происходящем.





В игре есть дезориентирующий сюжет и странные герои, головоломки и сражения с боссами, а также кошка, которую можно гладить. In Sound Mind доступна на PC, Xbox Series и PS5.



