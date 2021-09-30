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30 сентября 21, 11:29
Психологический хоррор In Sound Mind — релизный трейлер
Действие In Sound Mind разворачивается в коридорах странного здания, стены которого пронизаны кошмарными воспоминаниями жертв экспериментальной терапии.
Игрок должен пройти по лабиринту собственного разума и попытаться разобраться в происходящем.
В игре есть дезориентирующий сюжет и странные герои, головоломки и сражения с боссами, а также кошка, которую можно гладить. In Sound Mind доступна на PC, Xbox Series и PS5.
Источник: https://www.igromania.ru/