Адвенчура Echo Generation выйдет 21 октября на PC и Xbox

Игра появится на PC, Xbox Series и Xbox One, а также в библиотеке Xbox Game Pass.





Echo Generation— это пошаговое приключение, в котором группа детей расследует сверхъестественные явления, а также сражается с различными монстрами и мехами.

Действие игры происходит в маленьком городке, летом 1993 года.





Разработчики обещают атмосферный сюжет, увлекательные пошаговые сражения, интенсивные схватки с боссами, очаровательный ретро-стиль и оригинальный электронный саундтрек.



