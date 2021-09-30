Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.76
USD
26.59
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
30 сентября 21, 11:30
Адвенчура Echo Generation выйдет 21 октября на PC и Xbox
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Cococucumber выпустила свежий трейлер грядущей адвенчуры Echo Generation и объявила её дату выхода — 21 октября.
Игра появится на PC, Xbox Series и Xbox One, а также в библиотеке Xbox Game Pass.

Echo Generation— это пошаговое приключение, в котором группа детей расследует сверхъестественные явления, а также сражается с различными монстрами и мехами. 
Действие игры происходит в маленьком городке, летом 1993 года.

Разработчики обещают атмосферный сюжет, увлекательные пошаговые сражения, интенсивные схватки с боссами, очаровательный ретро-стиль и оригинальный электронный саундтрек.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Необычная карточная стратегия Wingspan вышла на Xbox
Kerbal Space Program выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series
Стратегический симулятор Imagine Earth выпустили на Xbox
В 15 сезоне Destiny 2 появятся кроссплей и Bungie Name
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Психологический хоррор In Sound Mind — релизный трейлер
Лента новостей