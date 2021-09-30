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30 сентября 21, 11:30
Адвенчура Echo Generation выйдет 21 октября на PC и Xbox
Игра появится на PC, Xbox Series и Xbox One, а также в библиотеке Xbox Game Pass.
Echo Generation— это пошаговое приключение, в котором группа детей расследует сверхъестественные явления, а также сражается с различными монстрами и мехами.
Действие игры происходит в маленьком городке, летом 1993 года.
Разработчики обещают атмосферный сюжет, увлекательные пошаговые сражения, интенсивные схватки с боссами, очаровательный ретро-стиль и оригинальный электронный саундтрек.
Источник: https://www.igromania.ru/