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1 октября 21, 11:21
Выходит дополнение The Ancient Spirits к Children of Morta
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Студия 11 bit объявила, что выпустит очередное платное дополнение к рогалику Children of Morta.
Его назвали The Ancient Spirits и оно будет доступно на всех платформах, включая PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, 7 октября.

Игрокам обещают очередную уютную сказку у камина, на этот раз о свирепом воине, который появится в полных волшебства землях Реи.

Нас ждёт новый играбельный персонаж, на этот раз необычный: в его теле заключены сразу два духа, а значит, он сможет принимать две формы. И его боевой стиль будет в корне отличаться от уже знакомых нам персонажей из семьи Бергсон. А использовать нового героя можно будет в том числе в режиме «Семейные испытания».


Источник: https://www.igromania.ru/
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