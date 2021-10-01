Выходит дополнение The Ancient Spirits к Children of Morta

Его назвали The Ancient Spirits и оно будет доступно на всех платформах, включая PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, 7 октября.





Игрокам обещают очередную уютную сказку у камина, на этот раз о свирепом воине, который появится в полных волшебства землях Реи.





Нас ждёт новый играбельный персонаж, на этот раз необычный: в его теле заключены сразу два духа, а значит, он сможет принимать две формы. И его боевой стиль будет в корне отличаться от уже знакомых нам персонажей из семьи Бергсон. А использовать нового героя можно будет в том числе в режиме «Семейные испытания».



