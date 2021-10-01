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1 октября 21, 11:22
Состоялся выход жуткого приключения Dap — релизный трейлер
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Разработчики из студии Melting Parrot выпустили приключенческий ужастик Dap, отметив релиз атмосферным трейлером. Игра доступна на PC.
В Dap игроки должны взять под защиту крошечных существ, проведя их через враждебный и испорченный лес. Главный враг — что-то непонятное и зловещее, по чьей вине окружающий мир оказался заражён странной инфекцией. Держитесь от неё подальше, иначе ваши подопечные трансформируются в жутких существ.

По пути игрокам также предстоит решать головоломки, собирать различные материалы и отбиваться от угроз. А если понадобиться небольшой перерыв, то можно перенестись в мир духов и поухаживать за садом.


Источник: https://www.igromania.ru/
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