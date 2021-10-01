Состоялся выход жуткого приключения Dap — релизный трейлер

В Dap игроки должны взять под защиту крошечных существ, проведя их через враждебный и испорченный лес. Главный враг — что-то непонятное и зловещее, по чьей вине окружающий мир оказался заражён странной инфекцией. Держитесь от неё подальше, иначе ваши подопечные трансформируются в жутких существ.





По пути игрокам также предстоит решать головоломки, собирать различные материалы и отбиваться от угроз. А если понадобиться небольшой перерыв, то можно перенестись в мир духов и поухаживать за садом.



