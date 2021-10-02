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2 октября 21, 10:41
Игровой процесс Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters
игра
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Frontier Foundry выпустила новый трейлер пошаговой тактической ролевой игры Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. И в нём впервые показала кадры непосредственного игрового процесса.
Игра создаётся при содействии компании Games Workshop, автора серии Warhammer 40,000. В ней нам предстоит возглавить главное оружие человечества — отряд Серых рыцарей, само существование которых веками хранится в тайне.

Нам выпадет непростая миссия: раскрыть коварный заговор сил Хаоса. Если их планы свершатся, то вся галактика будет заражена «Расцветом», космической инфекцией, которой по силам уничтожить целые миры. Сценарий нашего путешествия написал Аарон Дембски-Боуден, автор Black Library.

Chaos Gate – Daemonhunters выходит на РС в 2022 году.


Источник: https://www.igromania.ru/
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