Игровой процесс Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Игра создаётся при содействии компании Games Workshop, автора серии Warhammer 40,000. В ней нам предстоит возглавить главное оружие человечества — отряд Серых рыцарей, само существование которых веками хранится в тайне.





Нам выпадет непростая миссия: раскрыть коварный заговор сил Хаоса. Если их планы свершатся, то вся галактика будет заражена «Расцветом», космической инфекцией, которой по силам уничтожить целые миры. Сценарий нашего путешествия написал Аарон Дембски-Боуден, автор Black Library.





Chaos Gate – Daemonhunters выходит на РС в 2022 году.



