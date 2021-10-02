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2 октября 21, 10:43
Для DIRT 5 вышло бесплатное обновление
Все игроки уже сейчас могут получить бесплатное обновление под названием Tricks N Treats Playgrounds.
В набор добавили различные предметы в стиле Хэллоуина, которые помогут создать по-настоящему жуткие и атмосферные гоночные арены. Работая над Tricks N Treats Playgrounds, разработчики вдохновлялись любимыми жуткими сценами, декорациями классических ужастиков и архитектурой викторианской готики.
Разработчики напомнили, что вместе с хэллоуинским набором вышел свежий патч 6.02, который улучшает производительность, исправляет баги и обновляет освещение окружающей среды. Подробнее со всеми изменения можно ознакомиться здесь.
Tricks N Treats Playgrounds и патч доступны на PC, Xbox и PlayStation. На Google Stadia обновления добавят позже.
Источник: https://www.igromania.ru/