Для DIRT 5 вышло бесплатное обновление

Все игроки уже сейчас могут получить бесплатное обновление под названием Tricks N Treats Playgrounds.





В набор добавили различные предметы в стиле Хэллоуина, которые помогут создать по-настоящему жуткие и атмосферные гоночные арены. Работая над Tricks N Treats Playgrounds, разработчики вдохновлялись любимыми жуткими сценами, декорациями классических ужастиков и архитектурой викторианской готики.





Разработчики напомнили, что вместе с хэллоуинским набором вышел свежий патч 6.02, который улучшает производительность, исправляет баги и обновляет освещение окружающей среды. Подробнее со всеми изменения можно ознакомиться здесь.





Tricks N Treats Playgrounds и патч доступны на PC, Xbox и PlayStation. На Google Stadia обновления добавят позже.



