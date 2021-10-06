Стартовала предзагрузка бета-версии Battlefield 2042

Геймеры, оформившие предзаказ или обладающие подпиской EA Play, смогут принять участие в тестировании уже завтра. Остальным придётся подождать 8 октября. Также напомним, что владельцам консолей Xbox потребуется подписка Xbox Live Gold.





В рамках бета-теста игрокам будут доступны четыре специалиста (Вебстер Маккей, Мария Фальк, Пётр «Борис» Гусковский и Викус «Каспер» Ван Дэйл), одна карта («Космодром») и единственный режим «Захват». Максимальное количество игроков в версиях для PC, PS5 и Xbox Series — 128. Бета продлится до утра 10 октября.





Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Ранее известный инсайдер и журналист Том Хендерсон опроверг слухи о том, что релиз перенесут на март следующего года.



