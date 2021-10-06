Хакерская тактика Midnight Protocol выходит 13 октября

Проект будет доступен в Steam 13 октября. А пока разработчики в очередной раз, в честь фестиваля «Играм быть», обновили бесплатную демоверсию игры в Steam.





Midnight Protocol посвящена будням хакеров, и игрокам предстоит разобраться со злоумышленником, нарушившим анонимность главного героя. Для этого придётся взламывать сервера и системы безопасности, разгадывать шифры и открывать секреты.





В игре нас ждёт более сорока уникальных хакерских программ, возможность обновлять оборудование, множество побочных миссий и пасхалок. Игрокам предстоит принимать важные сюжетные решения, которые повлияют на ход истории и её завершение.





Создатели обещают, что для успешного прохождения не требуется разбираться в хакинге и владеть навыками программирования.



