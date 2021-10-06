Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
5 октября 21, 14:43
Хакерская тактика Midnight Protocol выходит 13 октября
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство Iceberg Interactive назвала дату релиза сюжетной пошаговой ролевой игры Midnight Protocol студии LuGus.
Проект будет доступен в Steam 13 октября. А пока разработчики в очередной раз, в честь фестиваля «Играм быть», обновили бесплатную демоверсию игры в Steam.

Midnight Protocol посвящена будням хакеров, и игрокам предстоит разобраться со злоумышленником, нарушившим анонимность главного героя. Для этого придётся взламывать сервера и системы безопасности, разгадывать шифры и открывать секреты.

В игре нас ждёт более сорока уникальных хакерских программ, возможность обновлять оборудование, множество побочных миссий и пасхалок. Игрокам предстоит принимать важные сюжетные решения, которые повлияют на ход истории и её завершение.

Создатели обещают, что для успешного прохождения не требуется разбираться в хакинге и владеть навыками программирования.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Фантастический вестерн They Always Run выходит 20 октября
Глубоководный платформер Lumione выходит 13 октября
The Caligula Effect 2: представлен ансамбль персонажей
Совместная стратегия DwarfHeim покинула ранний доступ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стартовала предзагрузка бета-версии Battlefield 2042
Лента новостей