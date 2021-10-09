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8 октября 21, 10:23
Приключенческая игра Röki выйдет 28 октября
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Издательство United Label и разработчики из студии Polygon Treehouse объявили о релизе приключенческой игры Röki на PS5 и Xbox Series — это произойдёт уже 28 октября.
Röki — это мрачная современная сказка по мотивам скандинавского фольклора. Она может похвастаться трогательным сюжетом и очаровательной графикой, а также головоломками и исследованиями.

Вместе с главной героиней, которая хочет спасти свою семью, игроки отправляются в фантастическое путешествие по странным локациям, где она встречает не менее странных существ. 

В прошлом году игра вышла сначала на PC, а затем на Nintendo Switch. На новом поколении консолей Röki получит поддержку 4K при 60 FPS.


Источник: https://www.igromania.ru/
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