Приключенческая игра Röki выйдет 28 октября

Röki — это мрачная современная сказка по мотивам скандинавского фольклора. Она может похвастаться трогательным сюжетом и очаровательной графикой, а также головоломками и исследованиями.





Вместе с главной героиней, которая хочет спасти свою семью, игроки отправляются в фантастическое путешествие по странным локациям, где она встречает не менее странных существ.





В прошлом году игра вышла сначала на PC, а затем на Nintendo Switch. На новом поколении консолей Röki получит поддержку 4K при 60 FPS.



