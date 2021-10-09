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8 октября 21, 10:25
Автор Dead Cells делает игру о пожарных Nuclear Blaze
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Себастьен «deepnight» Бенар в лице собственной студии Deepnight Games анонсировал свой новый проект.
Создатель и ведущий разработчик знаменитого рогалика Dead Cells делает уникальный двухмерный платформер о пожарных Nuclear Blaze.

Игрокам предстоит попасть в локации, где бушуют разрушительные пожары со взрывами, разрушениями и прочими опасностями. Нам необходимо удержать пламя под контролем, найти выживших и расследовать происшествие, пробравшись через загадочное сооружение.

Создатель обещает «не рогалик и не метроидванию, а напряженное короткое приключение». В нём нам дадут действовать по собственным правилам, выбрав настройки по своим потребностям, ведь по умолчанию игра весьма сложная.

В игре также будет особый «Детский режим» — Бенар добавил его для собственного сына. В этой версии нельзя умереть, вода в шланге не кончается, уровни просты, вдобавок на них повсюду встречаются грузовики и вертолёты — просто потому, что они красивые.

Nuclear Blaze создаётся на основе проекта для игрового джема Ludum Dare, созданного за 48 часов. С ним можно познакомиться на официальном сайте. А в Steam игра выйдет 18 октября.


Источник: https://www.igromania.ru/
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