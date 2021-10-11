К фантастической выживалке CryoFall выпустили обновление

Апдейт R31 «Одиночная Игра» даёт игрокам возможность создавать локальные сервера для игры в одиночку или с друзьями.





Запустить собственный сервер можно как по локальной сети, так и с помощью виртуальной сети, к примеру, Hamachi. Нововведение повлияет и на официальные сервера: все они обнулены с выходом обновления, а в дальнейшем будут перезапускаться по графику: PvE-серверы каждые шесть недель, PvP-серверы — раз в три недели.





Помимо этого, обновление вводит ещё ряд новшеств. У колонистов теперь появилась конечная цель: сбежать с недружелюбной планеты, выстроив огромную ракету. Игроки теперь могут воспользоваться режимом «Новая игра+», сохранив своего персонажа для выживания в новом мире.





Релиз CryoFall состоялся в апреле, и игра получает в основном положительные отклики: её рекомендует 77% покупателей.



