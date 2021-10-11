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10 октября 21, 13:40
Трое из ста в геймплейном трейлере Eiyuden Chronicle: Rising
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Издательство 505 Games опубликовало трейлер игрового процесса Eiyuden Chronicle: Rising.
Игра-компаньон будет служить прологом к партийной ролевой игре Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes и выйдет почти на год раньше: весной 2022 года.

Ролёвка Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes стала одной из сенсаций Kickstarter в 2020 году: игра выполнила свою цель на 895%, собрав почти пять миллионов долларов. Благодаря успеху кампании разработчики объявили о дополнительном приложении, редакторе городов A Quiet Place. А теперь представили спин-офф Eiyuden Chronicle: Rising.

В Rising нас ждёт всего три героя вместо обещанной в основной игре сотни. Разработчики рассчитывают, что сокращённая партия даст игрокам возможность познакомиться с игровым миром, механиками и особенностями и лучше подготовиться к релизу Hundred Heroes.

Eiyuden Chronicle: Rising будет двухмерным сайдскроллером вместо оригинала, который ориентируется на серию Suikoden. Мы сможем переключаться между тремя героями при прохождении подземелий. В игре появятся ещё семь героев оригинальной игры, в неё также добавят элементы градостроительства. Вероятно, именно в Rising преобразовалась анонсированная A Quiet Place.

Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и РС весной 2022 года и будет доступна подписчикам Xbox Games Pass. A Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes мы не увидим до 2023 года.


Источник: https://www.igromania.ru/
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