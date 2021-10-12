Свежий трейлер Total War: Warhammer III

В игре будет больше открытых площадей и узких улиц, а игрокам предоставят больше возможностей благодаря разнице высот. Кроме того, расширилась зона для активации оборонительных башен.





Также на картах будет больше ключевых точек. А после разрушения стен города можно строить укрепления, башни и ловушки для сдерживания врагов. Для этого используется новый ресурс, получаемый при контроле тех самых контрольных точек.





Ранее разработчики уже показывали империю Катай и терракотовых стражей. Выход Total War: Warhammer III ожидается в начале 2022 года.



