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12 октября 21, 11:46
Свежий трейлер Total War: Warhammer III
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Creative Assembly показала новый трейлер Total War: Warhammer III. Ролик посвящён улучшенной системе осады.
В игре будет больше открытых площадей и узких улиц, а игрокам предоставят больше возможностей благодаря разнице высот. Кроме того, расширилась зона для активации оборонительных башен. 

Также на картах будет больше ключевых точек. А после разрушения стен города можно строить укрепления, башни и ловушки для сдерживания врагов. Для этого используется новый ресурс, получаемый при контроле тех самых контрольных точек.

Ранее разработчики уже показывали империю Катай и терракотовых стражей. Выход Total War: Warhammer III ожидается в начале 2022 года.


Источник: https://www.igromania.ru/
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