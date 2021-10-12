Doom 2 превратили в трёхмерный битемап в духе Fighting Force

А всё потому, что Doom Fighters превращает Doom 2 в трёхмерный битемап в духе Fighting Force.





Отныне Думгай будет сражаться с врагами врукопашную, используя комбо и броски. Исключение составляет разве что меч Горнило Палача, позаимствованный из Doom Eternal.





По словам автора модификации, он не намерен останавливаться на достигнутом и в будущем обязательно добавит в Doom Fighters добивания, дополнительное оружие и разрушаемые объекты.



