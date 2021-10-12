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12 октября 21, 11:47
Doom 2 превратили в трёхмерный битемап в духе Fighting Force
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Для классических Doom и Doom 2 вышло великое множество самых разнообразных модов, и свежую работу энтузиаста под ником edypagaza определённо можно причислить к самым необычным.
А всё потому, что Doom Fighters превращает Doom 2 в трёхмерный битемап в духе Fighting Force.

Отныне Думгай будет сражаться с врагами врукопашную, используя комбо и броски. Исключение составляет разве что меч Горнило Палача, позаимствованный из Doom Eternal.

По словам автора модификации, он не намерен останавливаться на достигнутом и в будущем обязательно добавит в Doom Fighters добивания, дополнительное оружие и разрушаемые объекты.


Источник: https://www.igromania.ru/
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