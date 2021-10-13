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13 октября 21, 12:00
Для Hunt: Showdown вышло обновление 1.6.2
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Для Hunt: Showdown вышло обновление 1.6.2, которое добавляет в шутер револьвер Scottfield Model 3.
Модель занимает малый слот в инвентаре и при этом перезаряжается быстрее прочих револьверов, доступных в игре. Оружие совместимо с патронами трёх типов: базовыми, ЦМО и зажигательными.

Изменилась и система регенерации. В частности, скорость восстановления здоровья была снижена вдвое, а если игрок истекает кровью, отравлен или подожжён, то регенерация прекращается вовсе.

Был внесён и ряд изменений в баланс оружия, а также исправлены многочисленные баги. Правки коснулись и системы подбора игроков. Теперь при отключенном подборе по навыку оба типа (обычный и равноценный) будут проходить одновременно.

Hunt: Showdown доступна на PC, PS4 и Xbox One. В прошлом месяце вышло дополнение The Kid.

Источник: https://www.igromania.ru/
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