Ремастер Quake обновили для PS5 и Xbox Series

Владельцы консолей нового поколения получат возможность насладиться 120 FPS и разрешением 4K. Также в числе особенностей апдейта значится поддержка адаптивных триггеров и динамика DualSense.





Версия для Xbox One будет автоматически обновлена благодаря Smart Delivery, а обладателям PS5 придётся установить апдейт вручную через PS Store или игровой центр. К сожалению, возможность переноса сохранений с PS4 на PS5 не предусмотрена.





Ремастер Quake вышел на PC, PS4, Xbox One и Swtich 19 августа.



