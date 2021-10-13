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13 октября 21, 12:01
Ремастер Quake обновили для PS5 и Xbox Series
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Bethesda сообщила о выходе бесплатного обновления ремастера Quake для PS5 и Xbox Series.
Владельцы консолей нового поколения получат возможность насладиться 120 FPS и разрешением 4K. Также в числе особенностей апдейта значится поддержка адаптивных триггеров и динамика DualSense.

Версия для Xbox One будет автоматически обновлена благодаря Smart Delivery, а обладателям PS5 придётся установить апдейт вручную через PS Store или игровой центр. К сожалению, возможность переноса сохранений с PS4 на PS5 не предусмотрена.

Ремастер Quake вышел на PC, PS4, Xbox One и Swtich 19 августа.

Источник: https://www.igromania.ru/
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