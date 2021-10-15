Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
15 октября 21, 14:05
Новый трейлер Age of Empires IV посвятили англичанам
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В преддверии скорого релиза Age of Empires IV создатели продолжают публиковать видео, демонстрирующие те или иные нации. Чуть ранее нам представили монголов, а теперь очередь дошла до англичан.
Разработчики описывают их как мощную и стойкую силу на поле битвы, опирающуюся на прочную экономику. Хозяйство, процветающее в маленьких деревнях, даёт хороший толчок финансовой системе. Вместе с тем жители готовы противостоять захватчикам на ранних стадиях войны.

В эпоху феодализма основной движущей силой служат тяжелые кавалеристы, а особые лучники наносят больше урона и стреляют на более дальних дистанциях по сравнению с обычными.

Благодаря особым бонусам и отличной защите англичане могут защищать свою территорию как никто другой.

Age of Empires IV выйдет 28 октября на PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Психологический хоррор In Sound Mind — релизный трейлер
Адвенчура Echo Generation выйдет 21 октября на PC и Xbox
Состоялся выход жуткого приключения Dap — релизный трейлер
Игровой процесс Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей