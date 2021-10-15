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15 октября 21, 14:05
Новый трейлер Age of Empires IV посвятили англичанам
Разработчики описывают их как мощную и стойкую силу на поле битвы, опирающуюся на прочную экономику. Хозяйство, процветающее в маленьких деревнях, даёт хороший толчок финансовой системе. Вместе с тем жители готовы противостоять захватчикам на ранних стадиях войны.
В эпоху феодализма основной движущей силой служат тяжелые кавалеристы, а особые лучники наносят больше урона и стреляют на более дальних дистанциях по сравнению с обычными.
Благодаря особым бонусам и отличной защите англичане могут защищать свою территорию как никто другой.
Age of Empires IV выйдет 28 октября на PC.
Источник: https://www.igromania.ru/