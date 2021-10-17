Трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League

Играть можно будет за разных членов Отряда: Харли Квинн, Кинг Шарка, Капитана Бумеранга и Дэдшота. У каждого из них свои способности — в одиночном режиме дадут свободно переключаться между ними. Постепенно будет прокачиваться оружие, но сражаться с врагами можно и в рукопашную. Также у Дэдшота, к примеру, есть джетпак.





Есть одиночный и мультиплеерный режимы, в последний можно будет играть с друзьями — до четырёх игроков. Релиз «Отряда самоубийц» ожидается в 2022 году на PS5, Xbox Series X и PC.



